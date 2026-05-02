Muğla’da yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 4 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerine kuvvetli yağış ve yüksek kesimlere de kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (03.05.2026 Pazar günü) Muğla’nın iç kesimlerinde (Merkez, Yatağan, Kavaklıdere) görülecek olan yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 04.05.2026 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışların 1500 m ve üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

