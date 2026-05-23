Muğla'da yangın! 2 iş yerinde zarar oluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, bitişikteki restorana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 iş yeri zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Datça ilçesi İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde çıktı. Yangın, kısa sürede bacayı ortak kullanılmasından dolayı bitişikteki diğer restorana da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, her iki restoranda hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

