Muğla Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Muğla'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 31 - 32 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 17 - 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %29 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkat etmek önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysi kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 33 - 34 derece olması bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 32 - 33 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması önemlidir. Açık hava etkinliklerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun giysiler seçmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız da faydalı olacaktır.

Muğla'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinden keyif alabilirsiniz.