Muğla Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 27 - 30 derece, gece ise 15 - 16 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı %36 - %69 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 15 km/saat arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 27 - 28 derece olması bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 29 - 30 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 27 - 30 derece, gece ise 16 - 18 derece civarında kalacak. Nem oranı %53 - %58 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz güneş ışığından faydalanarak plaj keyfi yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de gerçekleştirebilirsiniz. Gece hafif bir ceket almanız serin havada rahat etmenize yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.