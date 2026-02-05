HABER

Muğla Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek ve rüzgar saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Dışarıda plan yaparken hava durumunu kontrol etmek, uygun giyinmek ve rüzgardan korunmak önemli.

Muğla Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı saatte 5 ile 6 kilometre arasında olacak. Gün doğumu saati 08:08, gün batımı ise 18:39 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 11 ile 14 derece arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde dışarıda dikkatli olun. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda zaman geçirin. Bu şekilde, Muğla'daki hava koşullarına uygun önlemler alarak daha konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

