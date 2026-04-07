Muğla Hava Durumu! 07 Nisan Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarına düşecek. Bu da Muğla'daki hava durumunu ılıman ve keyifli hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde havanın durumu değişecek. 8 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlar görülecek. 9 Nisan Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 16 ile 19 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 6 ile 9 derece arasında olacak. Bu bilgiler Muğla'daki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak Muğla'da güzel günler geçirebilirsiniz.