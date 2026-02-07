HABER

Muğla Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman olmaya devam ediyor. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif yağışların beklendiği bu günlerde, nem oranı %80 civarında ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. 8 Şubat Pazar günü de devam eden sağanaklar ile sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Vatandaşların, değişen hava koşullarına uygun giyinmeleri önerilmektedir.

Seray Yalçın

Muğla'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve hafif yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar da bekleniyor. Nem oranı %80 civarında saptanacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında tahmin ediliyor.

8 Şubat Pazar'da hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar sürüyor. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında değişecek. O gün hava bulutlu olacak. 10 Şubat Salı günü sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında kalacak. Hava, bulutlu ve yer yer güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye ya da su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

