Muğla Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Muğla hava durumu nasıl?

12 Aralık 2025 Cuma günü Muğla'da hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklıklarının 18 - 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, Muğla'daki hava durumu açısından keyifli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 18 - 20 derece arasında olması bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü sıcaklıkların 17 - 19 derece civarında olacağı öngörülüyor. 15 Aralık Pazartesi günü de hava sıcaklıklarının 15 - 17 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu, Muğla'daki hava koşullarının ılıman ve güneşli olacağı anlamına geliyor.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak için güneş gözlüğü ve şapka da önerilir.

Muğla'da 12 Aralık Cuma günü ve sonrasında hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.