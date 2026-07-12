Muğla Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-38 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, yaklaşık %7-15 seviyelerinde. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar hızı 2-5 km/s arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 21-22 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük kalacak ve yağış ihtimali yok. Rüzgar hızı 2-5 km/s arasında devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekli. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da faydalı olacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak önerilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önerilir. Hava durumunu yakından takip etmek de önemlidir.