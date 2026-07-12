HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 12 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sıcak hava koşulları hüküm sürecek. Gündüz sıcaklığı 35-38 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 21-22 derece civarında olacak. Düşük nem oranı ve yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar 2-5 km/s arasında esecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunması önemli. Hava durumunu takip ederek kişisel sağlığınızı koruyun.

Muğla Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-38 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, yaklaşık %7-15 seviyelerinde. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar hızı 2-5 km/s arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 21-22 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük kalacak ve yağış ihtimali yok. Rüzgar hızı 2-5 km/s arasında devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekli. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da faydalı olacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak önerilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önerilir. Hava durumunu yakından takip etmek de önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldıABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattıİran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.