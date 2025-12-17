Muğla Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da 19 - 20 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %54 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:09'da, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklığın 18 - 19 derece olması bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık yine 18 - 19 derece arasında olacaktır. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Ayrıca güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bu sayede Muğla'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.