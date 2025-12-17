HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 18-19 derece civarında hissedilirken, nem oranı %54 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan Muğla'da, sabah ve akşam serinliğine karşı ceket bulundurmak faydalı. Öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Muğla'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da 19 - 20 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %54 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:09'da, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklığın 18 - 19 derece olması bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık yine 18 - 19 derece arasında olacaktır. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Ayrıca güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bu sayede Muğla'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı
Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.