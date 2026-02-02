HABER

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler

Antalya’da heyelan nedeniyle yola düşen kayaları sürücüler cip yardımıyla iple çekerek kapanan yolu açtı.

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Kimi sürücü elleri ile küçük taşları toparlarken kimisi de iple büyük kayaları bağlayarak aracı ile çekti. Yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler 1

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler 2

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler 3

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler 4

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler 5


Kaynak: İHA

