Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Kimi sürücü elleri ile küçük taşları toparlarken kimisi de iple büyük kayaları bağlayarak aracı ile çekti. Yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır