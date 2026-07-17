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Muğla Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Temmuz 2026 itibarıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün hava 36 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşte kalınmamalı ve bol su tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturuyor. Orman yangını riski nedeniyle ateş yakılmamalı. Vatandaşların önümüzdeki günlerde bu sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Muğla Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının 36 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. 11:00 ile 16:00 arasında güneşte fazla kalınmamalı. Bu saatlerde bol su tüketilmeli. Açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı.

Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıkları yüksek olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 36 derece civarında olması öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise 36 derecelere çıkması tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar bazı gruplar için risk oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı. Açık alanda çalışanların da tedbir almaları önemlidir. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı nedeniyle orman yangını riski artıyor. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmaktan kaçınılmalı. Küçük bir duman veya yangın belirtisi görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmeli.

Muğla'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı tedbir almaları önemlidir.

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hava durumu Muğla
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