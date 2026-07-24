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Muğla Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık gün içerisinde 33 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %18 olarak ölçülürken, rüzgar hızı 4,08 km/sa seviyesindedir. Bu hava şartları dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı bir ortam yaratabilir. Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı, bol su içmek ve uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sağlık için serin yerlerde kalınması önerilmektedir.

Muğla Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

24 Temmuz 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 33 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık daha fazla hissedilecek. Nem oranı %18 civarında. Bu, hava sıcaklığını etkileyebilir.

Rüzgar hızı 4,08 km/sa olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü doğu-güneydoğu olacak. Bu şartlar, hava sıcaklığını artırabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı bir ortam oluşturabilir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcaklık 27 derece olacak. 26 Temmuz 2026 Pazar günü ise sıcaklık 31 dereceye çıkacak. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, önlem almalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Şapka ve güneş kremi kullanarak güneş ışınlarından korunmak gerekiyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilir.

Muğla'daki hava durumu 24 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınız için önemlidir.

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hava durumu Muğla
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