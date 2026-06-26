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Muğla Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 26 Haziran 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 32-33 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçirecek olanların, yüksek nem oranı nedeniyle bol su içmesi önem taşıyor. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların 33-35 dereceye çıkması bekleniyor. Bu süre zarfında güneş ışınlarından korunmak ve dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmak gerekiyor. Orman yangını riskine karşı tedbir almak hayati öneme sahiptir.

Muğla Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da, 26 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 32-33 derece civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı ise yüksek olarak devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak da gereklidir.

27 ve 28 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıkları 33-35 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması faydalı olacaktır. Koruyucu önlemler almak da bir başka seçenek.

Sıcak hava dalgası orman yangını riskini artırmaktadır. Ateş yakmak veya yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmak önemlidir. Hem kendi güvenliğimiz hem de çevremiz için bu gereklidir.

Muğla'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı tedbirli olmak önemlidir. Çevreye duyarlı davranmak da sağlığımızı ve çevremizi korumak adına gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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