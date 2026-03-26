Muğla Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 26 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

27 Mart Cuma günü hava biraz değişecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında kalacak. Bir iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir.

Muğla'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişken olacak. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız akıllıca olur.