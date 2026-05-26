Muğla Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Muğla'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Dışarıda vakit geçirenler için konforlu bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. Perşembe günü ise 26 derece civarında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak. Ancak, Çarşamba günü hafif yağışlı bir hava durumu da olabilir. Cuma günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. Hava koşulları yine güneşli olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için öneriler var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Gün içinde bol su içmek önemli. Vücudun susuz kalmasını önlemek için dikkat edilmeli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka veya güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bu sayede keyifli bir gün geçirilebilir.