Muğla Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 26 Şubat 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün içerisinde sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyredecekken akşam saatlerinde 3 dereceye düşecektir. Rüzgar hafif esiyor, nem oranı düşük. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu güzel havadan yararlanmak için doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları gibi açık hava etkinlikleri planlanabilir. Güneşli günlerin keyfini çıkarın!

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Muğla'da hava genel olarak güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecektir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı gün boyunca düşük seviyelerde kalacak. Muğla'daki hava durumu oldukça keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 13 derece civarında bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 14 derece civarına yükselecek. Muğla'da hava koşulları ılıman ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, sahil kenarında yürüyüş için mükemmel bir dönemdesiniz. Güneşli hava, moralinizi yükseltecek. Enerjinizi artıracaktır. Hafif rüzgarlar havayı keyifli hale getirecek.

Dışarı çıkarken, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında fark olduğunu unutmamalısınız. Gündüz hafif bir ceket veya tişört yeterlidir. Akşam saatlerinde daha kalın bir üst giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini artırmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Muğla’daki hava koşullarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

