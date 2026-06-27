Muğla Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 25-26 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki ortalama değerlere yakın. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı hakim olacak. 29 Haziran Pazartesi günü de hava sıcaklığı 32-33 derece arasında seyredecek. Yine güneşli bir hava gözlemlenecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde önlem almak önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerek. Bol su içmek de faydalı olacak. Hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Muğla'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Takip eden günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.