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Muğla Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla, 27 Temmuz 2026 tarihinde güneşli hava koşulları ile karşılaşacak. Sıcaklık, 36-37 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artacak, bu nedenle zarar görmemek için dışarıda uzun süre durmamak önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek. Bol su tüketmek, hafif giysiler giymek ve dikkatli olmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Yaşlılar ve çocukların özel önlemler alması gerekecek.

Muğla Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü güneşli bir hava ile karşılaşıyor. Hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00-16:00 arasında güneş etkisini artıracak. Bu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya özen göstermek önemlidir. Güneş çarpması riski artabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 28 Temmuz Salı günü, sıcaklık 37-38 derece arasında tahmin ediliyor. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36-37 derece civarında seyredecek. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak önemlidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol su tüketmek de oldukça faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Vücut ısısını dengelemeye yardımcı olurlar. Sıcak havalarda yaşlıların ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir.

Muğla'da 27 Temmuz Pazartesi ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.

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hava durumu Muğla
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