HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 28 Ocak 2026 tarihinde hava durumu kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişirken, rüzgar hızı 5 ile 15 kilometreyi bulacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 10 ile 17 derece arasında dalgalanacak. 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yağış bekleniyor. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek ve gerektiğinde su geçirmez ayakkabı kullanmak büyük önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba, Muğla'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 5 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %50 ile %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 10 ile 17 derece olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 ile 16 derece aralığında kalacak. 31 Ocak Cumartesi ise sıcaklık 8 ile 15 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle kısmen güneşli olacak. Ancak 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda durulmaması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlara geçilmesi önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı
Marmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldıMarmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.