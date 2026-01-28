Muğla Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba, Muğla'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 5 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %50 ile %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 10 ile 17 derece olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 ile 16 derece aralığında kalacak. 31 Ocak Cumartesi ise sıcaklık 8 ile 15 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle kısmen güneşli olacak. Ancak 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda durulmaması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlara geçilmesi önemlidir.