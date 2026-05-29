Muğla Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 29 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Rüzgar 16 km/saat hızında esecek. Nem oranı %50 seviyelerinde seyredecek. Görüş mesafesi 16 kilometre olarak ölçülüyor. UV indeksi 1. Bu durum, güneş ışınlarının zararlı olmadığı anlamına geliyor.

Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için birkaç önerim var. Güneş ışınlarından korunmak için hafif bir şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Nem oranının %50 olması nedeniyle su tüketimine dikkat etmek de önemli. Gün boyunca bol su içmek sağlıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 30 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar 12 km/saat civarında esecek. Nem oranı %38 seviyelerinde olacak. 31 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklıkları 15 ile 28 derece arasında değişecek. Hava yine açık kalacak. Rüzgar 15 km/saat hızında esecek. Nem oranı %34 seviyelerinde seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Ancak, rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

