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Muğla Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 29 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 36 derece civarında olacak. Geçen günlerde güneşli hava koşulları gözlemleniyor. 30 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 37-38 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklara karşı açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerildi. Bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

Muğla Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Muğla'da hava sıcaklıkları 36 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 20-23 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

30 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcaklıkların 37-38 derece arasında olması tahmin ediliyor. 31 Temmuz 2026 Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Muğla'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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