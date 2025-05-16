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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 hektar alan zarar gördü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 hektar alan zarar gördü

Akyarlar Fener Burnu Mevkiinde rüzgarla birbirine temas eden elektrik tellerinden yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, evleri de tehdit etti. Mahalleli, alevler evlerine sıçramasın diye yoğun çaba harcadı.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBERLİK

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevler, vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 5 hektar otluk ve makilik alan zarar gördü.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
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