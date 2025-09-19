HABER

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı

Köyceğiz Akköprü yangını söndürme çalışmaları gün boyu yoğun bir şekilde devam etti. Şiddetli rüzgar neredeyse gün boyu etkili oldu. Hava araçlarının müdahalesi şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı.

Yangın söndürme ekiplerimizle birlikte, orman gönüllüleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Emniyet ve Jandarma Toma ekipleri zor arazi ve hava şartlarında alevlere karşı birlikte omuz omuza mücadele etti.

Muğla nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı 1

HAVA EKİPLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini biraz azaltmasıyla hava ekipleri söndürme çalışmalarına tam kapasite katkı verdi.

Muğla nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı 2

KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havanın kararmasından sonra hava müdahalesine ara verilirken, yer ekipleri karadan söndürme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Muğla nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı 3

Yangına, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel müdahale ediyor.

Muğla nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı 4

(İHA)

19 Eylül 2025
