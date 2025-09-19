Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 21 saat geride kaldı

Yangın söndürme ekiplerimizle birlikte, orman gönüllüleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Emniyet ve Jandarma Toma ekipleri zor arazi ve hava şartlarında alevlere karşı birlikte omuz omuza mücadele etti.

HAVA EKİPLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini biraz azaltmasıyla hava ekipleri söndürme çalışmalarına tam kapasite katkı verdi.

KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havanın kararmasından sonra hava müdahalesine ara verilirken, yer ekipleri karadan söndürme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Yangına, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel müdahale ediyor.

(İHA)

