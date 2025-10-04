HABER

Muğla'da çadırı su basan aileler otele yerleştirildi

Muğla'da çadırı su basan aileler otele yerleştirildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde çadırı su basan aileye kaymakamlık yardım etti.

Yerbelen Mahallesi'nde 12 kişinin yaşadığı 3 çadırı ilçede etkili olan yağış nedeniyle su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Çadırları oturulamayacak durumda olan ailelere Ortaca Kaymakamlığı sahip çıktı.

Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişi, Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir otele yerleştirildi.

Çadırda yaşayan Fikri Kımna, yetkililere teşekkür ederek, "Çadırımızı su bastı. Kaymakamlığımız bize otelde kalmamız için sahip çıktı. Çocuklarımızla burada kalacağız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

