HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla’da okullarda ortak menü uygulaması başlıyor

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesini desteklemek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği biriminde görevli kurum diyetisyeninin takibinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Muğla genelindeki pansiyonlu okullar ve anaokullarında ortak menü uygulaması başlatılıyor.

Muğla’da okullarda ortak menü uygulaması başlıyor

Geçtiğimiz yıl pilot ilçe olarak Menteşe’de başarıyla yürütülen uygulama, öğrencilerin yaş gruplarına uygun enerji, karbonhidrat, yağ ve protein alımını desteklemeyi hedefliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve tüm öğrencilerin eşit şartlarda beslenme imkânına sahip olması için geliştirilen proje, bu yıl il genelinde yaygınlaştırılacak.
Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, akademik başarılarının yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişimleri için de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ortak menü uygulamasıyla, tüm öğrencilerimizin aynı standartlarda ve beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yemeklerle buluşmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Menteşe ilçemizde elde ettiğimiz olumlu sonuçları, bu yıl il genelinde yaygınlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı nesiller, güçlü yarınların teminatıdır."
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde olduğu gibi beslenme alanında da fırsat eşitliğini önceleyen uygulamalarıyla öğrencilerin gelişimini her yönüyle desteklemeyi sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın bu görüntüyü konuşuyor! Özlem Çerçioğlu boş sandalyeleri böyle açıkladı: "Fenerbahçe maçından dolayı gelemediler"Aydın bu görüntüyü konuşuyor! Özlem Çerçioğlu boş sandalyeleri böyle açıkladı: "Fenerbahçe maçından dolayı gelemediler"
15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Duruşmada doktorlar tanık oldu: "Hiç üzgün değildi"

Duruşmada doktorlar tanık oldu: "Hiç üzgün değildi"

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.