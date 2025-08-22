Muğla’da okullarda ortak menü uygulaması başlıyor

Geçtiğimiz yıl pilot ilçe olarak Menteşe’de başarıyla yürütülen uygulama, öğrencilerin yaş gruplarına uygun enerji, karbonhidrat, yağ ve protein alımını desteklemeyi hedefliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve tüm öğrencilerin eşit şartlarda beslenme imkânına sahip olması için geliştirilen proje, bu yıl il genelinde yaygınlaştırılacak.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, akademik başarılarının yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişimleri için de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ortak menü uygulamasıyla, tüm öğrencilerimizin aynı standartlarda ve beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yemeklerle buluşmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Menteşe ilçemizde elde ettiğimiz olumlu sonuçları, bu yıl il genelinde yaygınlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı nesiller, güçlü yarınların teminatıdır."

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde olduğu gibi beslenme alanında da fırsat eşitliğini önceleyen uygulamalarıyla öğrencilerin gelişimini her yönüyle desteklemeyi sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır