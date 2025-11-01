HABER

Muğla’lı Şimşek, Balkan şampiyonu oldu

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen 15. Balkan Şampiyonası’nda Türkiye, büyük bir başarıya imza attı.

Muğla’lı Şimşek, Balkan şampiyonu oldu

Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Ayşe Şimşek, gösterdiği üstün performansla hem ferdi hem de takım kategorisinde zirveye çıkarak göğsümüzü kabarttı.

Genç sporcu Ceylin Ayşe Şimşek, ferdi kategoride tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu unvanını kazandı. Şimşek, uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarıyla geleceğin yıldızları arasında yer alacağının sinyallerini verdi.

Ceylin Ayşe Şimşek’in de yer aldığı Milli Takımımız, şampiyonada takım kategorisinde de üstünlüğünü kanıtladı. Ülkemiz, takım halinde de birincilik kürsüsüne çıkarak Balkan Şampiyonu oldu ve turnuvayı çifte zaferle tamamladı.

Kaynak: İHA

Karate
