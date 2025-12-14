Muhtarın 10 gün boyunca haber alamadığı 74 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Olay, Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan müstakil bir binada tek başına yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin K.’dan 10 gündür haber alınamadı. Ardından kendisine ulaşmaya çalışan ama ulaşamayan mahalle muhtarı bu durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahsın durumunu kontrol amaçlı müstakil eve giren polis ekipleri Sebahattin K.’yı hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından olay yerine gelen belediye tabibi Sebahattin K.’nın ölümünün şüpheli olduğuna karar verdi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. 74 yaşındaki yaşlı adamın tam ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA