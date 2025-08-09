Muhtarlık binasında vefat eden muhtar toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu’nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Baloğlu’nun öldüğünü tespit etti.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Baloğlu için bugün öğle namazının ardından Ay Yıldız Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, , AK Parti Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Baloğlu kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı mezarlığında toprağa verildi.

Baloğlu’nun 16 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

(İHA)