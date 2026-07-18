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Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında

Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu’nda Muradiye Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının yol haritası ele alındı.

Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında

Kazı güzergâhları ve iş takvimi paylaşılırken, trafik akışının aksamaması ve çalışmaların koordineli yürütülmesi için kurumlar arasında iş birliği kararı alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nda, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin kazı programı ve çalışma takvimi ele alındı. Toplantıda, çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kazı yapılacak güzergâhlar ve etaplar değerlendirildi.

Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında 1

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulu toplantısına Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün’ün yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında 2

Toplantının ana gündem maddesini Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları oluşturdu. Bölgede görev yapan yüklenici firma tarafından UKOME üyelerine yapılan sunumda, önümüzdeki süreçte kazı yapılacak güzergâhlar, çalışma etapları ve planlanan tamamlanma takvimi hakkında bilgi verildi.

Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında 3

Sunumun ardından, altyapı çalışmalarının ulaşımı en az etkileyecek şekilde yürütülmesi, ilgili kurumların eş güdüm içerisinde hareket etmesi ve kazıların tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarının gecikmeden başlatılabilmesi amacıyla yapılacak koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca trafik akışının daha etkin şekilde yönetilmesi ve altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşların yaşayabileceği muhtemel mağduriyetlerin en aza indirilmesine yönelik planlamalar da ele alındı.

Muradiye’deki altyapı çalışmaları UKOME masasında 4

Muradiye Altyapı Projesi’ne ilişkin sunumun ardından UKOME Genel Kurulu’nun gündeminde yer alan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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