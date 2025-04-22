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Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: 'Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşların konut sorununu çözdüklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt veren Murat Kurum, 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." diye konuştu.

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: 'Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız'
Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 24 bin dar gelirli aileyi ev sahibi yapacaklarının sözünü vermişti. "Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz." açıklamasını yapan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt verdi.

Kurum, "O konutlar Araplara satılacak."iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." diyerek Özel'e tepki gösterdi.

İşte Kurum'un açıklaması

"Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar.

Söyledik ama dinlemiyorlar.

İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu.

Biz milletimize bir söz verdik.

“Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.” dedik.

Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

“Bu Kanal İstanbul Projesidir.” diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar.

Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel!

“O konutlar Araplara satılacak.” iftirasını atıyorsunuz.

Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz.

O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız.

İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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