HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Murat Övüç'ten İsmail Saymaz'a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel'in beni ziyaret etmesi"

Gazeteci İsmail Saymaz dünkü yazısında Murat Övüç'ün tutuklanmasına tepki göstermiş ve "Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız" demişti. Bu yazının ardından Övüç, İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi. Neden tutuklandığını anlamadığını aktaran Övüç, "Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi" dedi. Övüç ayrıca cezaevinde kendisine iyi davranıldığını ve şartların da iyi olduğunu aktardı. İşte Murat Övüç'ün İsmail Saymaz'a yazdığı mektubun detayları...

Murat Övüç'ten İsmail Saymaz'a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel'in beni ziyaret etmesi"
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medya hesabından başörtülü paylaşım yapan Murat Övüç, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise dün konuyu köşesine taşıyarak, "Övüç’ü içeride tutarsanız, Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Övüç ten İsmail Saymaz a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel in beni ziyaret etmesi" 1

MURAT ÖVÜÇ'TEN İSMAİL SAYMAZ'A MEKTUP

İsmail Saymaz bugünkü yazısında ise Murat Övüç'ün kendisine yolladığı mektubu paylaştı. Konuyla ilgili bölümde ise şu ifadeler yer aldı:

Murat Övüç ten İsmail Saymaz a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel in beni ziyaret etmesi" 2

"Dün bu köşede eşcinsel şarkıcı Murat Övüç’ün başörtüsü takıp video çektiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandığını yazmışım. Metris Cezaevi’nde yatan Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla mektup gönderdi.

Murat Övüç ten İsmail Saymaz a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel in beni ziyaret etmesi" 3

"TEK İSTEĞİM ÖZGÜR ÖZEL'İN GELİP BENİ ZİYARET ETMESİ"

Övüç, şunları yazıyor:

'Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Murat Övüç ten İsmail Saymaz a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel in beni ziyaret etmesi" 4

"METRİS'TE HERKES ÇOK İYİ DAVRANIYOR BANA"

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

"BİR AN EVVEL ÇIKMAK İSTİYORUM"

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil'"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı: 'Orada tanışıp ilişki yaşanmış olabilir'Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı: 'Orada tanışıp ilişki yaşanmış olabilir'
Adana'da torbacı operasyonunda 5 tutuklamaAdana'da torbacı operasyonunda 5 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Murat Övüç İsmail Saymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.