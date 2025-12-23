Murat Övüç'ten İsmail Saymaz'a mektup: "Tek isteğim Özgür Özel'in beni ziyaret etmesi"

Sosyal medya hesabından başörtülü paylaşım yapan Murat Övüç, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise dün konuyu köşesine taşıyarak, "Övüç’ü içeride tutarsanız, Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

MURAT ÖVÜÇ'TEN İSMAİL SAYMAZ'A MEKTUP

İsmail Saymaz bugünkü yazısında ise Murat Övüç'ün kendisine yolladığı mektubu paylaştı. Konuyla ilgili bölümde ise şu ifadeler yer aldı:

"Dün bu köşede eşcinsel şarkıcı Murat Övüç’ün başörtüsü takıp video çektiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandığını yazmışım. Metris Cezaevi’nde yatan Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla mektup gönderdi.

"TEK İSTEĞİM ÖZGÜR ÖZEL'İN GELİP BENİ ZİYARET ETMESİ"

Övüç, şunları yazıyor:



'Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

"METRİS'TE HERKES ÇOK İYİ DAVRANIYOR BANA"

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

"BİR AN EVVEL ÇIKMAK İSTİYORUM"

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil'"