Mürdüm eriği çekirdeğinin faydaları nelerdir? Mürdüm eriği çekirdeği neye iyi gelir?

Beslenme alışkanlıklarında yer alması gereken sebzeler ve meyveler, insan sağlığına çeşitli açılardan birçok fayda sağlamaktadır. Taze olarak yenilebilen çeşitli meyveler aynı zamanda kabuğu ve çekirdeği ile de şifa dağıtabilmektedir. Mor ve kırmızıya yakın renkleri ile mürdüm eriği, çekirdekli bir meyvedir ve ana yurdunun Japonya olduğu bilinmektedir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yetiştirilebilen mürdüm eriği Türkiye’de de yetiştirilmektedir ve Türkiye’de en çok Ege, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Gülgiller ailesinden olan mürdüm eriği, pürüzsüz ve ince kabuğu ile dikkat çekmektedir. Tatlı ekşi ve tatlı arasındadır ve taze olarak tüketildiği gibi çekirdeği ile de çeşitli rahatsızlıklara çare olarak kabul edilmektedir.

Mürdüm eriği çekirdeğinin faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen mürdüm eriği, hem meyve olarak son derece yararlıdır hem de çekirdeği ile çok yüksek besin değeri bulunan bir meyve olarak kabul edilmektedir. Mor erik olarak da bilinen ve birçok mineral ile vitamin içeren mürdüm eriği çekirdeği faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

Kalp sağlığını koruduğu bilinir.

Antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallere karşı savaşan vücudu destekleyici etkisi bulunmaktadır.

Mürdüm eriği çekirdeği neye iyi gelir?

Hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen ve son derece sağlıklı bir besin olan mürdüm eriğinin bir tanesinin bile besin değeri oldukça fazladır. Bir adet mürdüm eriğinde 30 kalori, 8 gram karbonhidrat, 7 gram şeker, 3 miligram kalsiyum, 21 miligram C vitamini, 135 iu A vitamini, 63 miligram potasyum bulunmaktadır.

Her ne kadar birçok yararı ve sağlığa olan faydası ile bilinse de mürdüm eriğinin gerekli miktarlardan fazla tüketmemek gerekir. Özellikle alerjik bünyeye sahip olan kişiler, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamileler, ileri yaştaki kişiler dikkatli tüketmelidir. Gerekirse olası yan etkilerin önüne geçebilmek için doktora danışarak doktorun önerdiği miktarlarda tüketmek gereklidir.

Birçok gıda ürünü gibi mürdüm eriği de kabuğundan çekirdeğine insan sağlığı için son derece faydalı olduğu kabul edilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Antioksidan özelliği de bulunduğu için kan basıncı üzerinde etkili olan mürdüm eriğinin tansiyonu dengelediği de bilinmektedir.

Mürdüm eriği çekirdeği kullanımı da son derece kolaydır. Aktarlardan hazır olarak alınabileceği gibi taze olarak ya da kuru olarak tüketilen mürdüm eriklerinin çekirdeklerinden de faydalanabilmek mümkün olabilmektedir. Bağırsak kurtları üzerinde etkili olduğu da bilinen mürdüm eriği çekirdeğinden yararlanmak için bir avuç kadar mürdüm eriği çekirdeğini ezerek 1 litre suda kaynatmak yeterli olacaktır.

Mürdüm eriğinin çekirdeği de çok faydalı olarak kabul edilir ancak bazı zararları da bulunabilmektedir. İnsan vücudunun gereksinim duyduğundan daha fazla miktarlarda tüketmek ödem oluşumuna neden olabileceği gibi saç dökülmesi, anemi, yorgunluk gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden mutlaka doktora danışarak tüketilmesi gerekir.

Diyet yapan, formunu korumak isteyen ya da sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin günlük beslenme listelerinde bulundurdukları ve düzenli olarak tüketmeyi tercih ettikleri mürdüm eriği ve mürdüm eriği çekirdeği birçok uzman diyetisyen tarafından da uygun gördükleri danışanlara önerilen bir meyvedir.

Mürdüm eriği çekirdekleri kurutularak 1 litre suda kaynatıldıktan sonra tüketilebilmektedir. Bunun dışında mürdüm eriği çekirdeği çay formunda hazırlanarak da tüketilebilir. Çekirdekler güneşte doğal yollarla ya da fırında kurutma işlemi yaparak hazırlanabilmektedir. Çekirdeğinden yapılan su ve çayın şu faydaları bulunabilmektedir: