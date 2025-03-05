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Muş Kaymakamı Göksu Bayram iftarını jandarma ile birlikte açtı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 09:49
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Muş’un Malazgirt ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi altında anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Göksu Bayram, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev başında olan kahraman jandarma personeliyle bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muş Kaymakamı Göksu Bayram iftarını jandarma ile birlikte açtı…

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçenin güvenliğini sağlayan kahraman jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.

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İLÇE JANDARMA KOMUTANI DA YEMEĞE KATILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katılım yoğun olurken, Kaymakam Bayram’a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve diğer jandarma personeli de eşlik etti.
“Sizlerin emeği sayesinde vatandaşlarımız kendini güvende hissediyor”

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İftar sonrası jandarma personeliyle sohbet eden Kaymakam Bayram, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Büyük bir fedakârlıkla çalışan güvenlik güçlerinin, Malazgirt halkının güvenliği için özveriyle görev yaptığını vurgulayan Bayram, "Sizlerin emeği ve gayreti sayesinde vatandaşlarımız kendini güvende hissediyor. Görevinizde başarılar diliyor, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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