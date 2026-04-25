Muş lalesi ovayı kırmızıya boyadı

Muş ve ilçelerinde doğal olarak yetişen endemik Muş lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. "Muş 1071" adıyla tescillenen laleler, Muş Ovası’nı kırmızıya boyayarak baharın gelişini müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında tescillenen Muş laleleri, özellikle karlı dağların eteklerinde oluşturduğu manzarayla dikkat çekiyor. Doğal yaşam alanlarında açan laleler, kısa ömürlerine rağmen bölgeye renk katarken, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Ortalama 3 hafta canlı kalabilen endemik tür, bahar aylarında Muş Ovası’nın en dikkat çeken doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Kırmızı tonlarıyla ovayı süsleyen laleler, her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel şölen sundu.

Bölgenin simgeleri arasında yer alan endemik Muş lalesi, doğa turizmi açısından da önem taşıyor. Baharın habercisi laleler, kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Akademisyen Servet Şengül, endemik yapısıyla büyük önem taşıyan Muş lalesinin yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin de önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Muş Lalesi, endemik yapısı nedeniyle son derece değerli bir bitki olmasının yanı sıra Türkiye’nin de önemli sembollerinden biridir. Hem Muş’un hem de ülkemizin simgelerinden biri olan bu özel çiçeği, derslerimizde de anarak öğrencilerimizle birlikte yerinde görmek istedik. Bu kapsamda dersimizi doğrudan doğal ortamında işledik. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz, Muş Lalesinin eşsiz güzelliğini ve doğallığını yakından keşfetme fırsatı buldu" dedi.

Lale tarlasını ziyaret eden Doğaseverlerden Jidal Ak, Muş Ovası’nda açan lalelerinin ovayı adeta kırmızıya bürüdüğünü belirterek, bu eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye geldiklerini söyledi. Ak, "Bugün Muş Ovası’na geldik. Muş Lalesi açmış durumda ve ova adeta kırmızıya bürünmüş. Bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalamadık, fotoğraf çekmek için biz de buraya geldik. Yüzlerce insanın akın ettiği bölgede piknik yapanlar, doğanın tadını çıkaranlar ve bol bol fotoğraf çekenler var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu güzel anları ölümsüzleştiriyoruz. Gerçekten çok etkileyici görüntüler var; ova adeta kıpkırmızı olmuş" ifadelerini kullandı.



