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Muş Ovası'nda kadın işçilerin zorlu karpuz hasadı mesaisi

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Muş Ovası'nda kadın işçilerin zorlu karpuz hasadı mesaisi

Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor.

Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

İki çocuk annesi Rozerin ve üç çocuk annesi Zelal Özbahçeci de sırtlarında taşıdıkları bebekleriyle gün boyunca tarlada mesai yapıyor.

Rozerin Özbahçeci, AA muhabirine, hem ev işleriyle uğraştığını hem de tarlada çalıştığını söyledi.

Sıcak havada zorlandıklarını belirten Özbahçeci, "Çocuklarımdan biri bebek. Çadırda bırakamıyorum. Tarlaya sırtımla getiriyorum ve o şekilde çapa yapıyorum çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. İşimiz bu, mecburuz. Çapa, sulama yapıyoruz, otları kaldırıyoruz. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz." dedi.

Mesaiye erken saatte başladıklarını ifade eden Zelal Özbahçeci ise, "Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Akşama kadar buradayız. Mevsimler çok değişti, hava çok sıcak. Yine de çalışmak zorundayız." diye konuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Muş
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