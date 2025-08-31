HABER

Muş'ta çıkan yangında 30 dönümlük alan küle döndü

Muş'ta tarihi Murat Köprüsü kırsalında çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan küle döndü. Park içerisinde bulunan bir bungalov, bir konteyner ve bazı eşyalar tamamen yandı.

Muş'ta çıkan yangında 30 dönümlük alan küle döndü

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Tarihi Murat Köprüsü Selçuklu Parkı'nda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, parkın geniş bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine Muş, Korkut ve Kızılağaç belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde park içerisinde bulunan bir bungalov, bir piknik masası ile konteyner ve içerisindeki malzemelerin tamamen yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

