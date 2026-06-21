Muş’ta iki köy arasında 'arazi' kavgası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

ARAZİ KAVGASINDA YARALANANLAR VAR

Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır