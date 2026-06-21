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Muş’ta iki köy arasında 'arazi' kavgası: 2 yaralı

Muş merkeze bağlı Bostankent köyü ile Keçidere köyü sakinleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Muş’ta iki köy arasında 'arazi' kavgası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Muş’ta iki köy arasında arazi kavgası: 2 yaralı 1

ARAZİ KAVGASINDA YARALANANLAR VAR

Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muş’ta iki köy arasında arazi kavgası: 2 yaralı 2

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş’ta iki köy arasında arazi kavgası: 2 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş kavga arazi
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