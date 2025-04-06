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Müsilaj kabusu geri döndü

Türkiye'de 2021 yılında neredeyse tüm sahilleri saran müsilaj kabusu geri döndü. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde görülmeye başlayan müsilaj, başta balıkçılar olmak üzere vatandaşları tedirgin etti.

Müsilaj kabusu geri döndü

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj ile ilgili geçtiğimiz yıllarda belediyelerden bakanlıklara kadar herkes seferber olup sahiller dip bucak temizlendi. Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde havanın esmesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince körfezde müsilaj tabakası oluşmaya başladı. Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine aylar kala endişelendirmeye yetti.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan körfezdeki görüntüleri izleyenler, bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Müsilaj
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