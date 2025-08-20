HABER

Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti’yi sorumlu tutan aileler, İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, kayıp çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart taşıyan aileler, çocuklarının dönmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"GELİN TESLİM OLUN, HERKES KARDEŞTİR"

Anne Şahinaz Özcan, oğlu Attila’dan yıllardır haber alamadığını vurgulayarak, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt’üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Barış oldu, yollar da açıldı. Gelin teslim olun, herkes kardeştir" diye konuştu.

"OĞLUM, ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI, ÇIK GEL"

Oğlu Ersin’in Bursa’da kaçırıldığını iddia eden baba Alaattin Koçhan ise 9 yıldır evladından haber alamadığını belirtti. "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını ifade eden Koçhan, "Mecliste komisyon kuruldu. Herkesin hakları konuşuluyor. İnşallah çocuklarımız için hayırlı olur. Oğlum, artık tahammülümüz kalmadı, çık gel" dedi.

