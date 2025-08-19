HABER

Muş’ta 7 katlı binada yangın: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Muş’ta 7 katlı binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Muş’un Saray Mahallesi’nde bulunan Bostankent Sitesi’ndeki 7 katlı binanın 6’ncı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında 3 dairede hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Evleri yanan vatandaşın kuzeni İbrahim Balcı, ekiplerin yangına geç müdahale ettiğini iddia ederek, "Kuzenim evin yandığını duyduğunda hastaneden çıkıp çocukları kurtarmak için eve geliyor. Ondan 10 dakika sonra, eski Vali Konağı’ndan koşarak geldiğimizde tek itfaiye ekibinin müdahale ettiğini gördük. Polis ekipleri buraya gelmiş, TOMA ile müdahale etmişti. Daha sonra ev kül olduktan 20 dakika sonra ikinci ekip geldi. Ancak ev kül olduktan sonra itfaiyenin gelmesi hiçbir işe yaramadı" dedi.

