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Müşteri gibi geldi, vitrinde asılı olan bilekliği böyle çaldı!

Bursa'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi geldi, vitrinde asılı olan bilekliği böyle çaldı!

Olay, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alıp, avucunda sakladı. Daha sonra kuyumcudaki koltuğa oturan şüpheli, yanında getirdiği poşete, bilekliği koydu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İş yeri sahibinin şikayetiyle inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın hırsızlık
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