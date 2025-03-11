Müşteri şikayet etti ortalık karıştı! AVM'deki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada...

Maltepe'de bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

MÜŞTERİYİ YARALADILAR!

Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir alışveriş merkezindeki bir müşteri, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine giderek 2 kişinin şüpheli bir paket taşıdığı şeklinde şikayette bulundu. Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı.

Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)