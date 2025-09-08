HABER

Mutluluğu uzun sürmedi! Genç DJ Elif Özcan'dan acı haber: Nişanından 2 gün sonra hayatını kaybetti

Bolu'da yaşayan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan cumartesi günü nişanlanıp mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı. Ancak bu mutlu gününden sadece iki gün sonra kahreden olay yaşandı. Özcan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Genç DJ'in acı ölümü yakınlarını yasa boğdu. 2 gün önce nişanlanan Elif Özcan bugün kalp krizi geçirdi. Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞAMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı.

Mutluluğu uzun sürmedi! Genç DJ Elif Özcan dan acı haber: Nişanından 2 gün sonra hayatını kaybetti 1

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Mutluluğu uzun sürmedi! Genç DJ Elif Özcan dan acı haber: Nişanından 2 gün sonra hayatını kaybetti 2

Özcan’ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Bolu nişan
