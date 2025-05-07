Mynet Teknoloji Editörü Enes Çırtlık, 'yapay zekanın medyaya etkisini' değerlendirdi: "Zaman kazandırıyor ama..."

Mynet Teknoloji Editörü Enes Çırtlık, Radyo Trafik Ankara’da Burak Balcı’nın sunduğu “Teknoloji Trafiği” programına konuk oldu. Çırtlık, programda yapay zekanın medyaya, haberciliğe ve dijital içerik üreticiliğine etkisini derinlemesine değerlendirdi.

Çırtlık, programda yapay zekanın daha dengeli bir kullanımından yana olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak gibi çok da karamsar düşünmüyorum. Hep şu örneğini veririm: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" diye bir film vardır. Biraz spoiler olacak ama istiyorlarsa bu dakikadan sonra. Orada Charlie'nin babası bir diş macunu fabrikasında çalışıyordu. Diş macunlarına kapak takmak üzerine bir iş yapıyor. Yani insan gücü kullanılıyor. Ama bir noktadan sonra modern teknolojiye geçiyorlar fabrikada ve robot, diş macunlarına kapak takmaya başlıyor. Tabii Charlie'nin babası işinden oluyor. Sonra filmin sonunda görüyoruz ki Charlie'nin babası o fabrikada bu sefer yerini robotu tamir etmeye başlayan kişi olmuş. Yani aynı şekilde modern teknoloji bize yeni iş imkanları da açabilir. Ne olabilir mesela? Haber editörlüğü artık belki gidebilir evet olabilir böyle bir şey. Ama yapay zeka editörlüğü ya da yapay zeka prompt yazarlığı gibi yeni meslekler ve yeni kapılar açılabilir diye düşünüyorum ben bu konuda."

"DOĞRULAMA VE HABERİ DÖNÜŞTÜRME İŞİ HÂLÂ İNSAN GEREKTİRİYOR"

"Habercilikte de dengeli bir kullanımdan yanayım şöyle ki gerçekten çok fazla sayıda yapay zeka uygulaması ve aracı var. Şu an gerçekten bu noktada patlama var. Bu noktada mesela haber yazarken metni ya da sesi metne çevirme konusunda veya metni videoya dönüştürme konusunda hepimiz yardım alıyoruz.

Yapay zekanın metni, sesi metne dönüştürme konusunda bize zaman kazandırdığını söyleyebilirim. Ama doğrulama ve haberi dönüştürme işi hâlâ insan gerektiriyor. Doğrulama konusunda özellikle yapay zekanın halüsinasyon görme konusuna değinirsek, halüsinasyon gördüğü için, halüsinasyondan kastım ne burada? Yanlış bir bilgiyi bize doğruymuş gibi anlatabiliyor. Örneğin, yapay zekaya "dünyanın en kalabalık ülkesi" diyorsunuz, size ABD diye bir sonuç çıkartıyor ve karşınıza öyle bir metin, öyle bir çıktı çıkartıyor ki, siz gerçekten de dünyanın en kalabalık ülkesinin ABD olduğuna inanıyorsunuz bir anlığına."

"TÜM ÜLKELERİN YAPAY ZEKAYI BİR DENETİM ALTINA ALMASI GEREKEBİLİR"

"Manipülasyon konusu yapay zekada gerçekten önemli ama bunun için adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yapay zekanın denetim altına alınması konusunda şu an tüm dünyada bir tartışma var. Dünya ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği bu konularda biraz daha katıdır. Avrupa Birliği'nin ve dünya ülkelerinin bu konuda çeşitli genelgeler ve planlar uygulamasından yola çıkarak tüm ülkelerin yapay zekayı bir denetim altına alması gerekebilir. Çünkü özellikle konu habercilik ya da dijital çağda haber yapma olduğunda önemli olan konu, kesinlikle en önemli unsur doğrulama ve doğru bilgi. Haberciliğin en temel unsuru bu. Doğru bilgiyi sunmalıyız ve her zaman bu unsuru ön planda tutmamız gerekiyor."

"Yapay zeka ile haber yazılımı manipülasyona çok açık bir durum. Tamamen güvenme konusunda bence hata yaparız. Bu yüzden dengeli bir kullanımı önemsiyorum ben. İnsan faktörünü hiçbir şekilde yok saymıyoruz, yani metni çevirmeyi yapay zeka araçları ve uygulamaları ile yapabiliriz, ancak son kontrol her zaman insan ve editörlerin işi olmalı."