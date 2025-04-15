Naaşı 3 yıl sonra bulundu! Şehit, kardeşine bir gün önce bu mesajı atmış... Son isteği yerine getirildi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye Tokyürek (59) ile Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit olmuştu.

ŞEHİDİN NAAŞI YAKLAŞIK 3 YOL SONRA BULUNDU

Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı.

ŞEHİT OLMADAN BİR GÜN ÖNCE BU MESAJI ATTI! VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in 'Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin' vasiyeti yerine getirildi.

EŞİNİ, AİLESİNE EMANET ETTİ

Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.