Naci Görür'den Erzincan depremi sonrası açıklama! "Deprem kritik yerde" diyerek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.16'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ERZİNCAN VALİSİ: "CAN VE MAL KAYBI YOKTUR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da Kemah'taki depreme işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

NACİ GÖRÜR: "DEPREM KRİTİK YERDE"

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, depremin kritik yerde olduğunu ifade ederek "KAF’ın 7 Su segmentinde deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmente yakın" dedi.

Görür sosyal medya hesabındab şu açıklamayı yaptı:

"Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmentinde deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmente yakın"