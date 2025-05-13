Namaz kıldıkları sırada bıçaklayıp öldürmüştü! HÜDA PAR binasındaki cinayetle ilgili karar çıktı... Sacit Pişgin’in katiline müebbet hapis cezası

Adana’nın Seyhan ilçesinde 22 Temmuz 2023’te HÜDA PAR İl Başkanlığına giren 73 yaşındaki Ali Sever, HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i namaz kıldıkları sırada bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kanlı saldırının ardından Pişgin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ali Sever ise ekipler tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

KARAR DURUŞMASI BUGÜN YAPILDI

Sever hakkında Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Salih Demir ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da duruşmayı takip etti.

SON SÖZÜ SORULUNCA BERAATİNİ İSTEDİ

EKOL TV'nin haberine göre savcılık mütalaasında sanığın Sacit Pişgin’e yönelik kasten öldürme, Salih Demir’e karşı da kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğini belirtti. Ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Ali Sever ise beraatini istedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever’i ’kasten öldürme’ suçundan müebbet, ’kasten öldürmeye teşebbüsten’ 11 yıl ve ’konut dokunulmazlığını ihlalden’ ise 1 yıl hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi.