Narin Güran cinayeti duruşmasında salon karıştı! Nevzat Bahtiyar için istenen ceza belli oldu

2024'te Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir şekilde öldürülmesi tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Cinayetin odak isimlerinden Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

GÜRAN AİLESİYLE BAHTİYAR ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın savunmasında cinayet işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

"SALİM’İN DEDİĞİNİ YAPSAYDIM, CESET AÇIĞA ÇIKMAZDI"

Duruşmada yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi alındı. Mahkeme başkanının, ‘Bozma kararına itirazın var mı?’ sorusuna Nevzat Bahtiyar, ‘Yok’ diye cevap verdi. İfadesinde olay gününün anlatan Nevzat Bahtiyar, “Ben o gün işteyim. Sabah 06.30’da Çarıklı’daki evime gittim. Ondan sonra eve geldim. Saat kaç olduğunu hatırlamıyorum ama öğlendi. Geldim eve, eşim ‘Suyumuz gelmiyor’ dedi. Saat 15.00 civarıydı. Ondan sonra Salim Güran’ı aradım, ‘Tamam, su için yetkilileri arayacağım’ dedi. Ondan sonra Salim 50-70 metre uzaklıkta beni çağırdı. Ben yukarıya Arif’in evine doğru çıktım. Tepeye çıktım. Ondan sona gittim, cesedi yerde gördüm. Arif’in evine girdiğimde, girişte sol tarafta Narin’in cesedini gördüm. Salim bana, ‘Cesedi götüreceksin’ dedi. Ben reddettim. Ondan sonra silahı çekti benle oğlumu tehdit etti. ‘İlk önce oğlunu öldürürüm sonra seni’ dediği için mecbur kaldım, cesedi götürdüm. Battaniyenin içine cesedi ikimiz koyduk. Kapıya kadar, balkona kadar benimle birlikte cesedi battaniyeyle sardı. Sonra ben tek cesedi ahıra götürdüm. Orada torbaya koydum. Arabaya koyduktan sonra Yüksel’in (Narin’in annesi) evinin önünde ağladığını gördüm. Ben arabayla binmeden Salim benden battaniyeyi aldıktan sonra, ‘Bu cesedi götür parça parça et, kimse görmesin’ dedi. Ben cesedi açığa çıkardım. Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı. Ben iyilik yaptım. Eve gittiğimde kimseyi görmedim. Sadece Salim’i evde gördüm. Ama cesedi aldıktan sonra Yüksel’in evimizin yukarısında ağladığını gördüm” dedi.



Salim Güran

GÜRAN AİLESİ MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI

"Hangi ifadeniz doğru?" sorusu üzerine Bahtiyar, “Ben ilk ifademde, ailem güvence altına alınmadığı için öyle dedim. Ama şimdi ailem güvence altında. Şu anda verdiğim ifade doğrudur. Salim Güran bana pusu kurdu. Beni yukarı çektiler. Ben mecbur kaldığım için cesedi götürdüm, pişmanım. Ben cesedi almaya gittiğimde kız ölmüştü. Ben Salim’in dediğini yapsam parça parça ederdim” diye konuştu.

Bu ifadelerinin ardından Arif Güran ve ailesi, Nevzat Bahtiyar’a tepki gösterdi. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı, aile bireylerinin salondan çıkarılmasını istedi. Salondan çıkarılan aile bireyleri, Bahtiyar’a yönelik “Pedofili katil” diye bağırdı.

"TEHDİT ETTİĞİ İÇİN CESEDİ ALDIM"

Ardından Nevzat Bahtiyar ifadesine devam edildi. Bahtiyar, savcının Salim Güran’ın kendisini çağırdığı zaman tam olarak nerede olduğu sorusuna, “Bizim evin tam üzerinde Salim beni çağırdı. ‘Nevzat, gel yukarıya senle işim var dedi’” diye cevapladı. ‘Koşarak mı gittin’ sorusuna ise, ‘Hayır normal yürüdüm. Benim elimde su hortumu vardı. Bıraktım gittim. Salim önümdeydi, 10-15 metre kadar. Oraya gittim. Ben ona yetişmeden Salim, Arif’in evine girdi. Ben de takip ettim. Onun arkasından girdim. Ben ceset olduğunu bilsem içeri girmezdim. Bana dedi ki ‘Cesedi götür’. Oğlumu tehdit etti. Ben de onun tehdit etmesi sonucu cesedi aldım” ifadelerini kullandı.

"8 KEZ YALAN SÖYLEYEN BİRİNE NASIL İNANILIYOR?"

Mahkeme salonundan çıkarılan Narin’in ağabeyi Baran Güran, “Bu adama daha da inanılıyor mu? 8 kez ifade değiştiriyor, herkes bu adama inanıyor. Bütün aile bireylerinin tek ifadesi var, bu adam 8’inci ifadesini veriyor. 8 kez yalan söyleyen birine nasıl inanılıyor? Her defasında başka bir şey söylüyor. Böyle bir şey var mı? Aile bireylerini şeytanlaştırdılar” diye tepki gösterdi.



Baran Güran ve Narin

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmada mahkeme başkanı, katılanların keşif ve diğer taleplerini reddederek duruşmaya 2 saat ara verdi.

BAHTİYAR İÇİN İSTENEN CEZA AÇIKLANDI

Savcılık, Nevzat Bahtiyar için “kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet” talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın duruşması, 16 Nisan saat 09.00’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ’iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise ’eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım’ kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır