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Narin Güran cinayeti davasında ara karar! Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşma, 2 Mayıs'a ertelendi

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar! Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşma, 2 Mayıs'a ertelendi
Begüm Özkaynak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması 13 saat sürdü. Duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Narin Güran
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